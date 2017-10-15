ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что видимый результат его реформы трудового законодательства появится примерно через полтора-два года.TF1.
"Полный результат реформ, проводимых сейчас правительством, вы увидите через полтора-два года", — сказал французский лидер, отвечая на вопрос о том, когда будет виден результат реформы трудового законодательства и ее влияние на уровень безработицы в стране. Он добавил, что уровень безработицы "уже снижается".
В ходе своей кампании в борьбе за пост главы государства Макрон обещал, что уровень безработицы в стране снизится с 10% до 7% к 2022 году.