ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что видимый результат его реформы трудового законодательства появится примерно через полтора-два года.

Вечером в воскресенье Макрон в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов в своем рабочем кабинете в Елисейском дворце. Трансляцию интервью ведет телеканал TF1

"Полный результат реформ, проводимых сейчас правительством, вы увидите через полтора-два года", — сказал французский лидер, отвечая на вопрос о том, когда будет виден результат реформы трудового законодательства и ее влияние на уровень безработицы в стране. Он добавил, что уровень безработицы "уже снижается".

В ходе своей кампании в борьбе за пост главы государства Макрон обещал, что уровень безработицы в стране снизится с 10% до 7% к 2022 году.