В Турции надеются, что саммит ЕС не усугубит отношения Брюсселя и Анкары

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Анкара рассчитывает, что решения предстоящего саммита ЕС не нанесут ущерб отношениям Турции и Брюсселя, заявил РИА Новости председатель национального собрания Турции Исмаил Кахраман на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"На самом деле, это будут неофициальные встречи, и я надеюсь, что по итогам этих встреч не будет принято решений, которые могли бы отразиться на отношениях Турции и ЕС", — заявил глава турецкого парламента.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

Саммит стран-членов Евросоюза стартует 19 октября в Брюсселе.