Глава МИД Чехии поздравил Курца с победой его партии на выборах в Австрии

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. Глава МИД Чехии Лубомир Заоралек поздравил в воскресенье вечером своего австрийского коллегу и лидера Австрийской народной партии (OEVP) Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах.

Консервативная OEVP, возглавляемая Курцем, набирает 36,45% голосов на досрочных парламентских выборах в республике, свидетельствуют первые данные подсчёта, опубликованные агентством APA. На втором месте с 29,36% голосов находится националистическая Австрийская партия свободы. На третье место впервые за все время существования Второй республики опустилась Социал-демократическая партия, набравшая 22,89% голосов.

"С вами вместе мы приступили к ренессансу чешско-австрийских отношений. Верю, что и далее мы будем развивать отличные добрососедские контакты", — написал Заоралек на своей странице в Twitter. Его в качестве лидера чешских социал-демократов ждут парламентские выборы через пять дней.

Курца поздравил с успехом также вице-премьер Чехии и председатель Христианско-демократического союза-Чехословацкой народной партии Павел Белобрадек, партию которого связывают с партией Курца партнерские отношения. "Поздравляю Себастьяна Курца и его партию с успехом на выборах. Надеюсь, что к следующей нашей встрече вы уже будете канцлером (Австрии)", — написал Белобрадек в Twitter.