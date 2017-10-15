В ряде китайских провинций готовятся к надвигающемуся тайфуну

ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Власти ряда восточных и южных провинций Китая предпринимают экстренные меры во избежание жертв среди населения в связи с надвигающимся мощным тайфуном "Ханун", который должен обрушиться на южное побережье страны, в частности остров на Хайнань, провинции Гуандун и Фуцзянь в понедельник утром.

Метеорологи Китая в воскресенье объявили оранжевый (предпоследний) уровень опасности из-за приближения "Ханун", который в этом году станет уже 20 по счету тайфуном, обрушившимся на побережье страны. Также метеорологические бюро Гонконга, Тайваня и Макао объявили повышенный восьмой (из 10) уровень опасности.

Как сообщает агентство Синьхуа, из-за надвигающегося тайфуна и сильных ливней нарушено авиасообщение на острове Хайнань, в аэропорту города Хайкоу отменены 262 рейса, затронуты мерами оказались более 37 тысяч пассажиров. Власти провинции запретили рыбакам выходить в открытое море, таким образом, в порты вернулись более 24,2 тысячи рыболовецких судов, свыше 50 тысяч человек, работающих на судах, портах и в прибрежной зоне были эвакуированы.

Власти провинции Хайнань организовали 14 пунктов выдачи гуманитарной помощи в городе Хайкоу, куда было доставлено более 800 тонн продовольствия. Власти провинции Фуцзянь в воскресенье эвакуировали в безопасные места более трех тысяч человек из потенциально опасных подверженных затоплениям районов.

В прибрежных городах провинций Гуандун, Фуцзянь, а также в Макао и Гонконге закрыты почти все туристические объекты, парки, водные аттракционы, пляжи, расположенные на островах достопримечательности. Паромное сообщение приостановлено.

В восьми городах провинции Гуандун, в том числе в Шэньчжэне, Миомине, Чжанцзяне, в понедельник отменены занятия в школах, закрыты детские сады. Такие же меры предприняты в 10 городах и округах провинции Хайнань, в том числе в Хайкоу, Вэньчане, Чэнмае.