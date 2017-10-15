СОЧИ, 15 окт – РИА Новости. Россия всегда готова прийти на помощь странам Латинской Америки, пострадавшим от ураганов, по линии МЧС, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы внимательно следили за теми трагедиями, с которыми столкнулись многие страны Латинской Америки в связи с теми катастрофами. Сочувствуем. Кстати говоря, мы всегда готовы прийти на помощь, поддержать, у нас очень эффективно работающее министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы, как правило, по запросу правительств иностранных государств постоянно откликаемся на соответствующие просьбы", — сказал Путин в ходе общения.