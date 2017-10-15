На севере Синая боевики напали на два КПП, есть погибшие и раненые

КАИР, 15 окт — РИА Новости. Боевики атаковали два контрольно-пропускных пункта египетских сил безопасности на севере Синайского полуострова, среди силовиков есть погибшие и раненые, сообщил саудовский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, нападения произошли в воскресенье вечером в районе населённого пункта Карад аль-Кавадис. Силы безопасности проводят операцию по преследованию боевиков.

Нападение произошло на следующий день после того, как египетские вооруженные силы объявили об уничтожении двух смертников, готовивших атаку на военный объект на севере Синая.

Кроме того, в минувшую пятницу по меньшей мере шесть египетских военных погибли и еще несколько пострадали в результате нападения боевиков в районе города эль-Ариш.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

С пятницы в ряде районов на севере Синая продлено действие комендантского часа.