Багдад обвинил курдов в привлечении РПК для обороны Киркука

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Иракские курды привлекли в провинцию Киркук представителей негосударственных формирований, в частности турецкой "Рабочей партии Курдистана" (РПК), что можно считать объявлением войны остальным иракцам, заявил министерский совет по безопасности Ирака по итогам заседания в воскресенье.

Споры по поводу принадлежности Киркука между Багдадом и автономией Иракский Курдистан обострились после проведения курдами без согласия Багдада референдума о независимости 25 сентября.

"Министерский совет по национальной безопасности предостерег курдов от мобилизации в Киркуке вооруженных элементов, не входящих в государственный аппарат безопасности.., привлечения негосударственных сил, часть из которых относятся к турецкой РПК, что можно считать опасной эскалацией, о которой нельзя смолчать", — говорится в заявлении, выпущенном пресс-службой возглавляющего совет премьер-министра Хайдера аль-Абади.

По словам иракских властей, такие действия курдов являются "объявлением войны остальным иракцам и федеральным государственным силам".

Совет при этом подчеркнул, что стремится "сохранить мир во всех уголках страны" и защитит всех граждан, в том числе курдов, а также суверенитет Ирака в сотрудничестве с международным сообществом. Министры добавили, что спорные с курдами районы "будут управляться федеральными и местными силами под руководством федеральных властей".

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.