Второй тур выборов президента Киргизии вряд ли состоится, считают в ЦИК

Женщины ищут свои фамилии в списке избирателей на избирательном участке в Бишкеке, чтобы проголосовать на выборах президента Киргизии. 15 октября 2017

Женщины ищут свои фамилии в списке избирателей на избирательном участке в Бишкеке, чтобы проголосовать на выборах президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила, что второй тур президентских выборов, скорее всего, не состоится.

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. После обработки данных с 97% участков в президентской гонке лидирует экс-премьер страны Сооронбай Жээнбеков более чем с 54% голосов, на втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.

"Данные с 3% участков, которые мы ожидаем, вряд ли могут сильно изменить предварительную картину итогов голосования", — заявила Шайлдабекова на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, исключен ли второй тур президентских выборов, глава ЦИК отметила: "Это очевидно, коллеги".

"Я считаю, что выборы можно считать состоявшимися, выборы прошли в довольно спокойной обстановке, очень мало было зафиксировано реальных нарушений избирательного законодательства. Те нарушения, которые имели место быть, не влияли на волеизъявление избирателей", — сказала Шайлдабекова.

Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. На выборах не учитывается порог явки избирателей. Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.

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