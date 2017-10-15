Второй тур выборов президента Киргизии вряд ли состоится, считают в ЦИК

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила, что второй тур президентских выборов, скорее всего, не состоится.
В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. После обработки данных с 97% участков в президентской гонке лидирует экс-премьер страны Сооронбай Жээнбеков более чем с 54% голосов, на втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.
"Данные с 3% участков, которые мы ожидаем, вряд ли могут сильно изменить предварительную картину итогов голосования", — заявила Шайлдабекова на пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, исключен ли второй тур президентских выборов, глава ЦИК отметила: "Это очевидно, коллеги".
"Я считаю, что выборы можно считать состоявшимися, выборы прошли в довольно спокойной обстановке, очень мало было зафиксировано реальных нарушений избирательного законодательства. Те нарушения, которые имели место быть, не влияли на волеизъявление избирателей", — сказала Шайлдабекова.
Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. На выборах не учитывается порог явки избирателей. Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.
Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>