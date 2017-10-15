МПС обсудит в чрезвычайном порядке вопрос беженцев-рохинджа

Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. Архивное фото

Люди из народности рохинджа переходят на бангладешскую границу. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Ассамблея Межпарламентского союза в Петербурге обсудит в понедельник в чрезвычайном порядке ситуацию с беженцами-рохинджа, такое решение было принято общим голосованием делегатов ассамблеи, передаёт корреспондент РИА Новости.

Мьянманские военные 25 августа начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших одновременное нападение на пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн. По данным Международной организации по миграции, в соседний Бангладеш из Мьянмы бежали 519 тысяч человек, всего в стране находится 731 тысяча беженцев-рохинджа.

Обсудить этот вопрос предложил целый ряд делегаций, сообщил РИА Новости ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.