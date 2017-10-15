Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии свою стратегию по Ирану

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом свою стратегию по Ирану и действия Тегерана в регионе, сообщил в воскресенье Белый дом.

По его данным, телефонный разговор состоялся накануне.

"Король поблагодарил президента за его новую стратегию по Ирану и выразил поддержку лидерству США. В свою очередь, президент поблагодарил короля за поддержку и подчеркнул важность усилий Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в противостоянии дестабилизирующим действиям Тегерана в Сирии, Йемене, Ираке и регионе в целом", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Также оба лидера обсудили пути сотрудничества в борьбе с терроризмом и важность двустороннего партнерства.