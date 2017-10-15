Глава ЕП поздравил главу МИД Австрии с лидерством его партии на выборах

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца с тем, что Австрийская народная партия (OEVP), которую он возглавляет, лидирует на досрочных парламентских выборах в республике.

"Поздравления Себастьяну Курцу с тем, что занимает первое место на выборах в Австрии. Мы рассчитываем на сильное проевропейское правительство, чтобы работать над нашим совместным будущим", — говорится в сообщении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте Таяни.

Согласно первым данным, опубликованным агентством APA, консервативная Австрийская народная партия (OEVP) набирает 36,45% голосов на досрочных парламентских выборах в республике. На втором месте с 29,36% голосов находится националистическая Австрийская партия свободы. На третье место впервые за все время существования Второй республики опустилась Социал-демократическая партия, набравшая 22,89% голосов.