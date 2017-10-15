СДПГ лидирует на выборах в земельный парламент Нижней Саксонии

Кандидат на пост канцлера Германии, глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц во время предвыборного выступления. Архивное фото

Кандидат на пост канцлера Германии, глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц во время предвыборного выступления. Архивное фото

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует на досрочных выборах в земельный парламент Нижней Саксонии, правая партия "Альтернатива для Германии" проходит в парламент по результатам exit poll, обнародованным после закрытия избирательных участков.

По предварительным данным, СДПГ получает от 37 до 37,5% голосов, на втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 35%.

В парламент также проходят "Зеленые" с 8-8,5%, либералы из Свободной демпартии с 7-7,5% и правая партия "Альтернатива для Германии" с 5,5%. "Левые", по предварительным данным, не проходят пятипроцентный барьер с 4,8-4,5%.

Формальной причиной проведения досрочных выборов в Нижней Саксонии стала потеря большинства в ландтаге правящей "красно-зеленой" коалицией (СДПГ и "Зеленые") после того, как депутат от "Зеленых" Эльке Твестен перешла в ХДС. Результаты выборов могут повлиять на процесс формирования нового немецкого правительства: неслучайно подготовительные консультации с партиями-победителями на выборах в бундестаг стартуют только на следующей неделе.