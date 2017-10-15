БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. Кандидат от правящей партии Киргизии, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков побеждает на президентских выборах, заявила РИА Новости глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова после обработки 97% бюллетеней.
"Уже обработаны данные с 97% участков. Получается победа", — сказала она, отвечая на вопрос агентства о возможной победе Жээнбекова в выборах.
Согласно данным сайта ЦИК, кандидат набрал около 55% голосов, что позволяет ему победить в первом туре.
По данным ЦИК, в итоговом списке избирателей три миллиона 25 тысяч 770 человек.
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