БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. Кандидат от правящей партии Киргизии, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков побеждает на президентских выборах, заявила РИА Новости глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова после обработки 97% бюллетеней.

В воскресенье в Киргизии состоялись президентские выборы . Избирательные участки были открыты в стране и за рубежом с 08.00 по местному времени (05.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). Явка избирателей составила почти 56%.

"Уже обработаны данные с 97% участков. Получается победа", — сказала она, отвечая на вопрос агентства о возможной победе Жээнбекова в выборах.

Согласно данным сайта ЦИК, кандидат набрал около 55% голосов, что позволяет ему победить в первом туре.

Ближайший соперник Жээнбекова, кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов набрал примерно 33% голосов, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По данным ЦИК, в итоговом списке избирателей три миллиона 25 тысяч 770 человек.

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>