В КНДР рассказали, на что нацелена ракетно-ядерная программа страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Ракетно-ядерная программа КНДР нацелена на защиту независимости Северной Кореи, заявил глава делегации КНДР Ан Дон Чхун на ассамблее Межпарламентского союза.
"Мы хотели сделать заявление, что наша страна подвергается угрозе того, что само ее существование поставлено на карту, и она может быть уничтожена США. История доказывает, что нам надо самим защищаться, и наши ядерные программы — это программы ядерного сдерживания, они нацелены на защиту нашей независимости", — сказал Ан Дон Чхун.