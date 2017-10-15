В КНДР рассказали, на что нацелена ракетно-ядерная программа страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Ракетно-ядерная программа КНДР нацелена на защиту независимости Северной Кореи, заявил глава делегации КНДР Ан Дон Чхун на ассамблее Межпарламентского союза.

Глава делегации КНДР выступил против включения в повестку ассамблеи так называемого чрезвычайного пункта, в котором делегации Мексики и Японии предлагали в очередной раз осудить ядерные испытания и ракетные пуски КНДР, а также призвать национальные парламенты воздействовать на свои правительства для обеспечения выполнения резолюций Совбеза ООН, касающихся ракетно-ядерной программы КНДР.

"Мы хотели сделать заявление, что наша страна подвергается угрозе того, что само ее существование поставлено на карту, и она может быть уничтожена США. История доказывает, что нам надо самим защищаться, и наши ядерные программы — это программы ядерного сдерживания, они нацелены на защиту нашей независимости", — сказал Ан Дон Чхун.