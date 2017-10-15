Иракский Курдистан готов к диалогу с Багдадом

БАГДАД, 15 окт — РИА Новости. Иракский Курдистан готов к диалогу с Багдадом без предварительных условий и надеется избежать войны, сообщил журналистам после переговоров в воскресенье премьер курдской автономии Нечирван Барзани.

Переговоры прошли в курдском Дукане между президентом Ирака Фуадом Маасумом, президентом курдской автономии Масудом Барзани и представителями ведущих курдских партий — Демократической и Патриотического союза.

"Референдум не будет отменен, необходимо продолжить диалог с Багдадом", — заявил Нечирван Барзани после переговоров.

Он добавил, что курды надеются, что Багдад "не думает решать вопрос военным способом".

Ранее нежелание курдских властей отменять результаты референдума о независимости подтвердил советник курдского президента Хемин Хаврами.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии, пока не будут аннулированы результаты голосования. После референдума между Багдадом и автономией обострился спор о принадлежности провинции Киркук.