Жээнбеков лидирует с 54,9% на выборах в Киргизии

Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017

БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. Кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует в президентских выборах с 54,9% голосов после подсчета данных с 95% избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК страны.

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов.

"Данные подсчитаны примерно на 95% участков, лидирует Жээнбеков с 900 тысячами голосов", — сказал РИА Новости сотрудник ЦИК.

Ближайший соперник Жээнбекова, кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов набрал примерно 34% голосов, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По данным ЦИК, в итоговом списке избирателей три миллиона 25 тысяч 770 человек. На данный момент на сайте Центризбиркома отображается явка одного миллиона 649 тысяч 754 человек на выборы президента.