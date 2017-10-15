Нетаньяху уверен, что Иран не будет нарушать условия ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Иран не будет нарушать условия ядерной сделки, поскольку заинтересован в ней, заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Иран не будет нарушать нынешнюю сделку. Он будет соблюдать ее, потому что благодаря ей со временем сможет получить до ста ядерных бомб", — сказал Нетаньяху в интервью телекомпании CBS.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Нетаньяху назвал решение Трампа очень смелым и правильным. По его словам, оно "позволяет помешать реализации очень плохой сделки и устранить имеющиеся в ней недостатки". "Сделка в ее нынешнем виде гарантирует, что через 10 лет Иран будет иметь не одну ядерную бомбу, а целый арсенал. Мы не можем позволить этому режиму-изгою получить ядерное оружие", — сказал израильский премьер.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Израильский премьер известен как главный в мире противник иранской атомной сделки. Нетаньяху утверждает, что соглашения, считающиеся одним из самых заметных внешнеполитических достижений предшественника Трампа Барака Обамы, не только легализовали положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволили ему расширить, благодаря снятию санкций, поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене. В Тегеране отрицают наличие военной компоненты в своей ядерной программе и настаивают на праве осваивать атом в мирных целях.