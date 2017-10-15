В ЦИК РФ отметили хорошую организацию выборов в Киргизии и отсутствие сбоев

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Представители российского Центризбиркома, принимающие участие в наблюдении за воскресными выборами президента Киргизии, отмечают хорошую подготовку избирательных комиссий, голосование проходило без сбоев, нарушений наблюдателями не зафиксировано.
Без замечаний
Секретарь ЦИК России рассказала, что посетила около десятка участков в разных местностях — в Бишкеке и других городах, в посёлках.
"Очень хорошее оснащение — как списки избирателей в электронном виде, которые считывают, в том числе, персональные биометрические данные, так и комплексы для голосования, электронные урны так называемые, все работает без сбоев, полная прозрачность, большое количество наблюдателей. На тех участках, где мы были, у наблюдателей замечаний не было", — сообщила Гришина РИА Новости.
Сироткин отметил, что в день голосования также успел объехать достаточно большое количество участков. "Могу сразу сказать, что выборы организованы на очень хорошем уровне… Нештатных ситуаций я не видел, все комиссии очень хорошо подготовлены, вооружены всем тем, что необходимо для проведения выборов", — сообщил член российского ЦИК.
С подключением биометрии
Сироткин отметил, что система голосования в Киргизии немного отличается от российской, она практически полностью автоматизирована на всех участках.
Гришина уточнила, что избирательные участки Киргизии практически полностью охвачены комплексами обработки бюллетеней, но нужно понимать, что самих участков в стране чуть более 2,5 тысяч. В России же больше 96 тысяч участков.
Она напомнила, что на выборах в Киргизии применяется биометрия; для этого была проведена большая подготовительная работа, у граждан была возможность получить биометрические паспорта. "Все это происходило не один год, была большая разъяснительная работа. В настоящий момент граждане с полным пониманием относятся к тому, что у них берут такого рода персональные данные, хранят их", — добавила Гришина.
Она пояснила, что введение подобной системы в России потребовало бы законодательных изменений с последующей большой разъяснительной работой.