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В ЦИК РФ отметили хорошую организацию выборов в Киргизии и отсутствие сбоев

Сюжет:
Выборы президента Киргизии (29)
18:2515.10.2017
(обновлено: 18:29 15.10.2017)
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© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Представители российского Центризбиркома, принимающие участие в наблюдении за воскресными выборами президента Киргизии, отмечают хорошую подготовку избирательных комиссий, голосование проходило без сбоев, нарушений наблюдателями не зафиксировано.

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В воскресенье за ходом выборов в Киргизии наблюдает трое представителей Центризбиркома: секретарь Майя Гришина находится в республике по приглашению председателя ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабековой, член ЦИК Сиябшах Шапиев работает в составе миссии наблюдателей от ШОС, а его коллега Сергей Сироткин — в составе миссии от СНГ.

Без замечаний

Секретарь ЦИК России рассказала, что посетила около десятка участков в разных местностях — в Бишкеке и других городах, в посёлках.

"Очень хорошее оснащение — как списки избирателей в электронном виде, которые считывают, в том числе, персональные биометрические данные, так и комплексы для голосования, электронные урны так называемые, все работает без сбоев, полная прозрачность, большое количество наблюдателей. На тех участках, где мы были, у наблюдателей замечаний не было", — сообщила Гришина РИА Новости.

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В машинах для голосования сразу происходил подсчёт числа проголосовавших, уточнила она, то есть исключается возможность двойного голосования. "Пока каких-либо замечаний нет, нарушений также я не видела, во всяком случае, на тех участках, где я была, никаких замечаний нет", — рассказала представитель ЦИК РФ.

Сироткин отметил, что в день голосования также успел объехать достаточно большое количество участков. "Могу сразу сказать, что выборы организованы на очень хорошем уровне… Нештатных ситуаций я не видел, все комиссии очень хорошо подготовлены, вооружены всем тем, что необходимо для проведения выборов", — сообщил член российского ЦИК.

С подключением биометрии

Сироткин отметил, что система голосования в Киргизии немного отличается от российской, она практически полностью автоматизирована на всех участках.

Сканирование отпечатка пальца избирателя на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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"Это интересная система, ее надо осмыслить, и, может быть, какую-то часть мы можем перенести, но надо исходить из того, что в Киргизии все-таки гораздо меньше избирателей, чем в России… Но любой опыт всегда полезен", — добавил собеседник агентства.

Гришина уточнила, что избирательные участки Киргизии практически полностью охвачены комплексами обработки бюллетеней, но нужно понимать, что самих участков в стране чуть более 2,5 тысяч. В России же больше 96 тысяч участков.

Она напомнила, что на выборах в Киргизии применяется биометрия; для этого была проведена большая подготовительная работа, у граждан была возможность получить биометрические паспорта. "Все это происходило не один год, была большая разъяснительная работа. В настоящий момент граждане с полным пониманием относятся к тому, что у них берут такого рода персональные данные, хранят их", — добавила Гришина.

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© REUTERS / Vladimir Pirogov
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Хотя, отметила представитель ЦИК, ещё есть те, кто не прошел эту регистрацию — они ссылаются на то, что не уверены в сохранности персональных данных. "Как нам сказали в комиссии, предполагается усиление законодательства о персональных данных, и они надеются в последующем, что эта биометрическая регистрация охватит всех", — сообщила Гришина.

Она пояснила, что введение подобной системы в России потребовало бы законодательных изменений с последующей большой разъяснительной работой.

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