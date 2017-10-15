В Австрии закрылись избирательные участки

Плакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017

Плакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017

ВЕНА, 15 окт — РИА Новости. Последние избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах закрылись в Австрии, в стране начался подсчет голосов.

В республике в этот день избирательным правом могли воспользоваться все граждане старше 16 лет или, по последним подсчетам МВД, 6401304 человека.

В течение воскресенья пройдет подсчет голосов избирателей, проголосовавших непосредственно на участках. На следующий день, в понедельник, сотрудники МВД, отвечающего за проведение выборов, подсчитают и голоса, пришедшие ранее по почте. Таким образом, окончательные результаты будут известны не раньше понедельника.

Выбор в день голосования был внушительный — 16 партий разной степени известности. Самыми популярными, согласно опросам, являются коалиционная Австрийская народная партия (OEVP) с министром иностранных дел Себастьяном Курцем в качестве лидера, вторая в правящей коалиции Социал-демократическая партия и ее председатель — канцлер республики Кристиан Керн, а также право-националистическая Партия свободы (FPOE) c Хансом-Кристианом Штрахе во главе. Также большие шансы получить места в Национальном совете имеют уже там представленные молодая партия NEOS (лидер — Маттиас Штрольц), "Зеленые" и их топ-представитель Ульрике Луначек, а также сформированный этим летом "Список Петера Пильца" из всего четырех человек, включая самого Пильца.

В состав Национального совета входит 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%

После отставки в мае этого года бывшего министра экономики, вице-канцлера и председателя OEVP Райнхольда Миттерленера, лидером партии стал Курц и потребовал досрочного проведения голосования по членству в парламенте страны. SPOE согласилась на это и последние месяцы в стране шла активная избирательная кампания.