Полиция задержала подругу погибшей в Доминикане россиянки

МЕХИКО, 15 окт — РИА Новости. Гражданка Украины, находившаяся за рулем машины в момент гибели в Доминикане россиянки Натальи Бородиной, была задержана местной полицией, сообщил РИА Новости по телефону руководитель отдела российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике, Зураб Перадзе.
"Ее (гражданку Украины) задержали. По некоторым данным, она могла быть в состоянии алкогольного опьянения", – сказал Перадзе. При этом он отметил, что остается ли она сейчас под стражей, ему не известно.
Ранее в страховой компании "АльфаСтрахование" РИА Новости сообщили, что погибшая была застрахована у них на сумму 50 тысяч евро. По словам представителя "АльфаСтрахования", в рамках полиса компания осуществит репатриацию тела, но в настоящий момент ждет пакет документов, включая свидетельство о смерти.