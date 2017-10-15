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Выборы президента Киргизии: ЦИК считает голоса

Сюжет:
Выборы президента Киргизии (28)
17:3915.10.2017
(обновлено: 17:48 15.10.2017)
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© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. Избирательные участки закрылись в воскресенье на выборах президента Киргизии, Центризбирком приступил к подсчету голосов и оценке окончательной явки.

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В Киргизии закончилось голосование на президентских выборах
Участки на выборах работали в воскресенье с 08.00 по местному времени (05.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). В предварительном голосовании в субботу, по данным ЦИК, приняли участие более 22 тысяч избирателей. Подсчет этих голосов начнется также в воскресенье после окончания голосования.

Согласно опросам, основными претендентами на победу являются два экс-премьера страны: Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), и один из лидеров оппозиции Омурбек Бабанов.

© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанк Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Всего правом голосовать обладают более 3,876 миллиона граждан, но в итоговом списке избирателей оказалось меньше. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции объяснила это тем, что не все граждане сдали свои биометрические данные.

В течение дня голосования ЦИК сообщал данные по явке, полученные с участков. Шайлдабекова ранее заявила, что предварительные данные поступят в течение полутора часов после завершения голосования.

Сканирование отпечатка пальца избирателя на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Явка на выборах президента в Киргизии на составила 40,12%
Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (14.00 мск) составила 40,12%.

Высокие технологии

Выборы особо интересны из-за применения высоких технологий. Все избирательные участки в стране оборудованы автоматическими считывающими урнами (АСУ), данные с которых через специально защищенные каналы передаются на сервер ЦИК после окончания голосования. С сервера ЦИК данные передаются уже на сайт комиссии.

Глава ЦИК ранее заявляла, что сайт ЦИК "отражает очень небольшое число кибератак, система очень надежна".

Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения. Идентификация избирателей на участке осуществляется по отпечаткам пальцев. Если же это не удается, то применяется биометрическая идентификация — по лицу человека. "У многих людей рабочих профессий трудно идентифицировать пальцы", — так объяснил представитель ЦИК.

© REUTERS / Vladimir PirogovГолосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© REUTERS / Vladimir Pirogov
Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечены больше одного кандидата или вовсе отсутствуют отметки. Недействительные бюллетени распознаются урной и отсортировываются в специальный отсек.

Кандидат в президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков голосует на избирательном участке в Бишкеке. 15 октября 2017
© REUTERS / Vladimir Pirogov
На выборах главы Киргизии лидирует кандидат от правящей партии Жээнбеков
В течение дня голосования в ЦИК поступали сообщения о вышедших из строя АСУ и проблемах с бюллетенями. Шайлдабекова отметила, что в большинстве случаев информация не подтверждается и для восстановления работы АСУ необходимо лишь "переключить кнопки". Если же АСУ выходили из строя, то их меняли на стационарные урны.

По словам главы ЦИК, жалобы на недействительные бюллетени поступали в связи с ошибкой, связанной с вычеркиванием выбывших из гонки кандидатов.

Избиратели отмечают прогресс

Опрошенные корреспондентом РИА Новости избиратели единодушно отметили прогресс по сравнению с предыдущими выборами президента. Так, пришедший на участок в музыкальной школе в центре Бишкека избиратель Бектен отметил важную роль в предотвращении так называемых "каруселей". "Раньше было хуже, целые автобусы привозили. Сейчас эти электронные урны практически исключают такое", — заявил он.

Бектен отметил, что не всем гражданам удалось проголосовать из-за отсутствия сданной биометрии. Причем он и сам сдал данные лишь недавно. "Для дела какого-то понадобилось, удачно совпало. Сами знаете, какая сознательность… менял ID (паспорт – ред.), сдал данные, не приносил ни одной бумажки. Удобно", — заявил Бектен.

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В Киргизии зафиксировали попытку сорвать голосование через отключение света
Еще одна избирательница на выходе из участка от избытка чувств могла лишь отметить прогресс. "Раньше было хуже. Сейчас тихо, аккуратно все", — сказала избирательница, представившаяся Аидой.

Особых украшений участка не наблюдалось. На входе в участок избиратели ищут себя в списке – на данном участке 1141 избиратель. Одному из пришедших не удалось найти себя, его направили к избирательной комиссии. Выяснилось, что мужчина перепутал районы. На данных выборах избиратели могли голосовать на любом участке в стране, но должны были заранее предупредить ЦИК о своем намерении.

Наблюдатели недовольны

Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокий уровень проведения выборов президента в Киргизии, заявил РИА Новости глава миссии, Исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Лебедев отметил, что в ходе выборов президента были введены новые технологии, которых пока нет в других государствах СНГ. Это биометрический контроль в ходе голосования и автоматические считывающие устройства, принимающие и обрабатывающие бюллетени.

"У многих наблюдателей это вызывало опасения, что внесение новых элементов, эти новации, не известные еще избирателю или членам комиссий, не усложнили бы выборы, не привели очередям, сбоям и так далее. Сегодня мы увидели, что все работало нормально и если возникали какие-то сложности, то они тут же устранялись", — сказал собеседник агентства, который за два дня посетил 12 избирательных участков.

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© REUTERS / Vladimir Pirogov
Наблюдатели от СНГ отметили высокий уровень проведения выборов в Киргизии
Миссия наблюдателей СНГ в Киргизии с 22 сентября. Наблюдатели работают во всех областях республики. Всего в страну прибыли 192 человека, представляющие десять государств Содружества.

В общей сложности Центризбирком Киргизии аккредитовал для мониторинга процесса выборов 773 международных наблюдателя из 59 стран, в том числе представителей миссии СНГ, межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, парламентского собрания Союза Белоруссии и России, Исполнительного комитета СНГ. В мониторинге президентской гонки также примут участие около 400 международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.

Также о своем желании вести мониторинг заявили десять киргизских общественных организаций. Глава ЦИК Шайлдабекова ранее заявила в интервью РИА Новости, что ни одна из общественных организаций Киргизии пока не заявляла о намерении проводить exit poll на выборах.

Скандалы вокруг выборов

Предвыборная гонка сопровождалась скандалами и взаимными обвинениями кандидатов, пытавшихся увидеть иностранную поддержку соперника или намерение посеять смуту.

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017
© REUTERS / Vladimir Pirogov
Суды Киргизии готовы экстренно отреагировать на нарушения в день выборов
Утром в воскресенье госкомитет нацбезопасности страны сообщил, что задержал группу, представители которой готовили вооруженные беспорядки в Киргизии по итогам выборов и "в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов" республики.

Неделю назад в Бишкеке был задержан лидер политической партии "Кыргызстан", депутат парламента страны Канатбек Исаев, а также член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков, которых спецслужбы обвинили в подготовке насильственного захвата власти в случае проигрыша на выборах Бабанова.

Еще один крупный скандал вызвало заявление президента о вмешательстве иностранных государств в процесс выборов в Киргизии. В своей речи за неделю до голосования Атамбаев прямо обвинил власти соседнего Казахстана в попытке "повлиять на выбор народа" и "навязать своего кандидата". МИД Казахстана назвал эти заявления недопустимыми и провокационными.

Второй тур?

Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба президента КР
Атамбаев не планирует после отставки занимать какие-либо должности
Как сообщила РИА Новости Шайлдабекова, после определения результатов выборов, которые будут оглашены не позднее чем через 20 дней после голосования, Центризбирком, "в случае если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов участвовавших в голосовании избирателей, может назначить повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов". Предварительно, второй тур выборов в случае необходимости может пройти в период с 14 по 19 ноября.

© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Бишкеке, где проходят выборы президента Киргизии. 15 октября 2017
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Избирательный участок в Бишкеке, где проходят выборы президента Киргизии. 15 октября 2017
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