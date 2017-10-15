Тиллерсон рассказал, как называет Трампа

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье о том, что у него сложились открытые и искренние отношения с президентом Дональдом Трампом.

В эфире телекомпании CNN ведущий задал вопрос по поводу сообщений о том, что во время одной из встреч в Пентагоне Тиллерсон якобы назвал Трампа болваном. Госсекретарь назвал распространение подобных слухов "деструктивным путем", и подчеркнул, что "не намерен следовать этому пути".

"Я называю президента "господин президент". У нас с ним сложились очень открытые и искренние отношения. Я часто встречаюсь с ним, разговариваю едва ли не каждый день. У нас идет очень открытый обмен мнениями по политическим вопросам. В итоге решения принимает он, а я делаю все возможное для того, чтобы их выполнять", — сказал госсекретарь.

Когда ведущий вновь попытался вернуться к сообщениям о нелицеприятных высказываниях Тиллерсона в адрес Трампа, госсекретарь назвал это "разрушительным играми в Вашингтоне".

"Они не являются полезными, и я в них не играю. Я удивлен, что этому уделяется столько времени, когда в мире существует столько важных вопросов, которые нужно решать", — сказал Тиллерсон.