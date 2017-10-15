Тиллерсон рассказал о возможном "втором соглашении" с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. На основе нынешней ядерной сделки с Ираном может быть выработано новое соглашение, заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Существует ядерная сделка, в рамках которой мы намерены предпринимать усилия по устранению ее многочисленных недостатков. И это может (вывести) на второе соглашение", — сказал госсекретарь в интервью телекомпании CNN.

Он подчеркнул, что это "второе соглашение" может быть не связано с нынешним. По его словам, оно "должно быть более широким" и касаться, в частности, ракетной программы Ирана и его поддержки террористических организаций в регионе.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.