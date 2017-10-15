Хейли рассказала, почему США сохранили сделку с Ираном

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вашингтон не стал выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, чтобы понять, как его усовершенствовать, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"В данный момент мы не выходим из соглашения, чтобы посмотреть, как сделать его лучше", — заявила Хейли в интервью телеканалу NBC

По ее оценке, сейчас "международное сообщество ведет себя так, будто это (соглашение — ред.) нечто системообразующее", однако США должны непрерывно изучать договоренности, чтобы оценить, продолжают ли они соответствовать национальным интересам Вашингтона.

В конечном итоге задача соглашения состоит в том, чтобы "заставить Иран ответить за свои действия", добавила она. "Сейчас таким образом мы хотим сказать, что не позволим Ирану стать второй Северной Кореей", — отметила дипломат.

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Тегеран может выйти из ядерной сделки, если в отношении Ирана будет предпринята попытка восстановить санкции, заявил ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.