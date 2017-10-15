Хейли рассказала, почему США сохранили сделку с Ираном

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вашингтон не стал выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, чтобы понять, как его усовершенствовать, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
По ее оценке, сейчас "международное сообщество ведет себя так, будто это (соглашение — ред.) нечто системообразующее", однако США должны непрерывно изучать договоренности, чтобы оценить, продолжают ли они соответствовать национальным интересам Вашингтона.
В конечном итоге задача соглашения состоит в том, чтобы "заставить Иран ответить за свои действия", добавила она. "Сейчас таким образом мы хотим сказать, что не позволим Ирану стать второй Северной Кореей", — отметила дипломат.
Тегеран может выйти из ядерной сделки, если в отношении Ирана будет предпринята попытка восстановить санкции, заявил ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.