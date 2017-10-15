Курды отвергают требование Багдада об аннулировании результатов референдума

Агитация за референдум о независимости Иракского Курдистана в Эрбиле. Архивное фото

Агитация за референдум о независимости Иракского Курдистана в Эрбиле. Архивное фото

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Руководство Иракского Курдистана отвергает требования правительства Багдада о признании результатов референдума о независимости недействительными, написал в Twitter советник президента Иракского Курдистана Хемин Хаврами.

"Не будет никаких односторонних переговоров с Багдадом со стороны PUK (Патриотический союз Курдистана) или KDP (правящая в Иракском Курдистане Демократическая партия Курдистана). Если будут какие-либо переговоры с Багдадом, то это будет совместная делегация, представляющая все партии Курдистана. KDP и PUK отвергают любые призывы аннулировать результаты референдума", — написал Хаврами.

Он сообщил, что по завершении встречи партий они подтвердили готовность достигнуть мирного решения кризиса. "Мы отрицаем военное решение, но готовы защищаться", — добавил Хаврами.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии, пока не будут аннулированы результаты голосования.