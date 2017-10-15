Тюрин заявил, что непричастен к убийству Вороненкова

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Предприниматель Владимир Тюрин, которого Генпрокуратура Украины обвинила в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

В конце марта Вороненков был убит на улице в центре Киева, но его охранник успел смертельно ранить киллера. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

"Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения", — говорится в заявлении Тюрина, которое было зачитано в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.

"Я сожалею, что мое имя используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей", — добавил бизнесмен.

В ходе расследования уголовного дела ГСУ СК РФ рассматривает различные версии преступления. Большинство из них связаны с бизнес-конфликтами Вороненкова, который занимался сдачей в аренду и продажей нежилых помещений, а также конфликтами из-за раздела принадлежавшего ему имущества. Всего в рамках дела, по данным "Коммерсанта", было опрошено около 50 человек из числа знакомых и родственников экс-депутата, в том числе и Тюрин.