Макмастер: в ЕС поддерживают строгие проверки соблюдения сделки с Ираном

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что союзники Вашингтона в Европе поддерживают проведение более строгих проверок выполнения соглашения по иранской ядреной программе.

"Европейские союзники поддерживают проведение намного более строгого контроля и проверки (соблюдения) иранского соглашения", — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Его слова приводятся в официальном Twitter-аккаунте телеканала.

Макмастер назвал соглашение по иранской ядерной программе слабым и отметил, что его выполнение "плохо контролируется". Говоря о выполнении Ираном условий сделки, советник президента США отметил, что "они уже несколько раз пересекали черту в том, что касается ограничений".

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из ядерной сделки в случае, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.