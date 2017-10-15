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В МВД Испании заявили, что у Пучдемона есть время вернуться в рамки закона

16:5715.10.2017
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© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанкГлава Женералитета Карлес Пучдемон перед выступлением перед каталонским парламентомГлава Женералитета Карлес Пучдемон перед выступлением перед каталонским парламентом
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо считает, что у председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона пока есть время вернуться в рамки закона, он также призвал главу каталонского женералитета не раздавать пустые обещания, а основываться на реальных фактах.

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© REUTERS / Philippe Wojazer
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"Пока есть время разрешить эту ситуацию, у Пучдемона даже есть время вернуться в нормальное институционное русло", — заявил глава МВД. Он также добавил, что глава женералитета "должен основываться на реальных фактах", а не "на пустых словах, которые хорошо звучат". А решения, которые, как обещает глава каталонского правительства, будут исходить из принципов "мира, твёрдости и демократии", должны быть только "в рамках закона". "В нашем случае конституции, правого государства и разделении властей", — заявил Соидо.

Министр добавил, что если ответ Пучдемона правительству Испании по поводу провозглашения независимости будет двусмысленным, он будет воспринят как признание провозглашения. "Если он скажет да, он снова поставит себя вне закона", — добавил Соидо.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сам Пучдемон так не дал внятного ответа на вопрос, провозгласил он независимость в минувший вторник или нет. В воскресенье он ограничился общими фразами, заверив, что власти Каталонии "разделяют ценности мира, патриотизма, выдержки, твердости и демократии". По его словам, исходя из этих ценностей "будут приниматься решения". "На навязывание и агрессию надо отвечать демократическими ценностями", — заявил Пучдемон на церемонии, посвященной 77-летию расстрела Луиса Компаниса, председателя правительства Каталонии в 1930-е годы. 6 октября 1934 года Компанис возглавил националистическое каталонское восстание против центра и правого крыла республиканского правительства, и провозгласил каталонское государство (Estat Català), оно просуществовало десять часов.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до 10 00 (11 00 мск) понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.

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