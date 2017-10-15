США осторожно подходят к разработке санкций против России, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США очень осторожно подходят к разработке нормативов по санкциям против России, заявил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон.CNN ведущий попросил госсекретаря прокомментировать заявление сенаторов Джона Маккейна и Бена Кардина о том, что администрация США затягивает реализацию пакета санкций против РФ.
"Что касается России в особенности, то мы очень осторожно разрабатываем нормативы для компаний, которые занимаются бизнесом", — сказал Тиллерсон.
Он отметил, что лично участвует в подобных обсуждениях вместе с министерством финансов США.
"Мы сотрудничаем с минфином для разработки таких критериев, чтобы люди могли понимать, что разрешено, а что поставит под угрозу санкций их самих", — сказал Тиллерсон.
Маккейн и Кардин призвали администрацию выполнять свои обязательства в рамках этого закона. По их мнению, пока этого не происходит.