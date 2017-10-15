Представитель КНДР: Пхеньян и Тегеран надолго останутся братьями по оружию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Руководитель делегации КНДР на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге Ан Дон Чхон заявил, что Иран и Северная Корея еще долго будут оставаться друзьями и братьями по оружию.

Представитель КНДР подошел к главе парламента Ирана Али Лариджани после того, как Лариджани вышел из зала заседаний, и поблагодарил его за выступление на ассамблее, передает корреспондент РИА Новости.

"Ваше превосходительство выступил с прекрасной речью в ходе этой ассамблеи", — сказал Ан Дон Чхон. "КНДР и Иран останутся надолго братьями по оружию и друзьями в их общей борьбе", — добавил он.

В Санкт-Петербурге Лариджани, в частности, заявил, что президент США Дональд Трамп "не только не придерживается международных договоренностей, но и не испытывает уважения к ООН и демонстрирует всем странам, что американское правительство не будет придерживаться никаких обязательств".