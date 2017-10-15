В Венесуэле проходят выборы губернаторов 23 штатов

МЕХИКО, 15 окт — РИА Новости. Крупные региональные выборы проходят в воскресенье в Венесуэле — граждане страны избирают губернаторов 23 штатов. Всего должны быть открыты порядка 13,6 тысячи участков для голосования, сообщил ранее национальный избирательный совет (НИС).

Правом голоса на этих выборах обладают более 18 миллионов человек. Причем в отличие от президентских выборов живущие за границей венесуэльцы не включены в реестр выборщиков.

Глава НИС Тибисай Лусена сообщила, что в целом по стране уже открыты 95% всех участков, а на выборах работают 1,2 тысячи международных наблюдателей, отмечает агентство AVN.

Перед самой датой голосования власти неожиданно приняли решение о перемещении ряда избирательных участков. Это затронуло в основном те районы, в которых летом шли массовые протесты против действий властей, закончившиеся гибелью людей. Оппозиция обвинила правительство в нарушении демократии.

Представители властей, в частности вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) Диосдадо Кабельо, уверены, что смогут победить во всех 23 штатах. Оппозиция более скромна в своих оценках (15-18 штатов), однако тоже говорит о своей победе. При этом политологи призывают обе стороны не поддаваться излишнему оптимизму, утверждая, что граждане устали как от правительства, так и от действий их противников.

Эксперты считают, что данные выборы будут отмечены низкой явкой избирателей, уставших от политических баталий. Выборы традиционно пройдут в условиях "сухого закона", когда продажа алкоголя запрещена с пятницы по понедельник, а также усиленных мер безопасности. По стране в рамках плана "Республика" развернуто 267 тысяч военнослужащих и полицейских для обеспечения порядка в день голосования.