Нетаньяху обвинил полицию в утечке данных при расследовании его дела

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил полицию в том, что она допускает "цунами" утечек в прессу информации об уголовных делах, в которых он фигурирует.

Нетаньяху проходит подозреваемым по двум делам — о получении дорогостоящих подарков от крупных бизнесменов и попытках договориться с одним из медиамагнатов о благосклонном освещении своей деятельности в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности его основного конкурента.

"После вступления в должность генеральный инспектор (полиции Израиля Рони) Альшейх принял два важных решения: больше не будет утечек информации из полиции и больше не будет рекомендаций по окончании расследований… Незаконные утечки информации превратились в цунами, а решение об отказе от рекомендаций исчезло, словно и не было", — сказано в записи на странице Нетаньяху в социальной сети Facebook.

Премьер-министр вновь заявил, что СМИ ведут на него "явную охоту", и выразил уверенность, что его невиновность будет доказана.

Полиция Израиля, представителей которой цитирует местная пресса, отвергла обвинения в политической ангажированности и заявила, что не позволит "безосновательным нападкам" помешать ее работе.

Альшейх еще в марте говорил журналистам, что расследование в отношении Нетаньяху находится на "последних этапах". Завершив дело, полиция обычно формулирует рекомендацию прокуратуре — предъявлять или нет официальные обвинения. Если обвинения будут выдвинуты, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху, который обещает еще долгие годы руководить правительством.

Привлечь к суду прокуратура может также супругу премьера Сару Нетаньяху. Ее подозревают в неправомерном расходовании суммы, эквивалентной примерно 100 тысячам долларов, на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства и сокрытии этих трат. Близкое окружение Нетаньяху затрагивает еще одно резонансное дело – о коррупции при закупках в Германии подводных лодок.