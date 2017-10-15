США будут работать с Ираном по СВПД, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. США будут работать с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном, заявил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Наш ответ заключается в том, что мы будем работать с другими сторонами", — сказал он в прямом эфире телекомпании CNN

Тиллерсон отметил, что "США очень заинтересованы в продвижении соглашения, в проведении инспекций" (иранских ядерных объектов).

Он добавил, что со стороны Ирана имеют место ряд технических нарушений соглашения, в частности, касающихся объемов запасов тяжелой воды, а также центрифуг.

Также Тиллерсон подчеркнул, что Иран, по мнению США, осуществляет дестабилизирующую деятельность в регионе, поддерживая группировки ХАМАС, "Хезболлах" и боевиков в Йемене.