США будут работать с Ираном по СВПД, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. США будут работать с партнерами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном, заявил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон.CNN.
Тиллерсон отметил, что "США очень заинтересованы в продвижении соглашения, в проведении инспекций" (иранских ядерных объектов).
Он добавил, что со стороны Ирана имеют место ряд технических нарушений соглашения, в частности, касающихся объемов запасов тяжелой воды, а также центрифуг.
Также Тиллерсон подчеркнул, что Иран, по мнению США, осуществляет дестабилизирующую деятельность в регионе, поддерживая группировки ХАМАС, "Хезболлах" и боевиков в Йемене.