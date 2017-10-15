ДНР: разминирование вдоль линии соприкосновения невозможно из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Разминирование территорий вдоль линии соприкосновения в Донбассе невозможно в условиях продолжающихся обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в воскресенье в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе провести разминирование территорий до наступления холодов.

"В соответствии с международными стандартами противоминной деятельности, разработанными ООН, требования в отношении очистки территорий от мин должны быть достижимыми и выполнимыми. В условиях непрекращающихся обстрелов территории ДНР с украинской стороны, что подтверждается данными СЦКК и отчетами СММ ОБСЕ, вести речь о "достижимости" и "выполнимости" разминирования не представляется возможным", — сказали журналистам в представительстве ДНР.

В ведомстве отметили, что ДНР готова провести разминирование, но при условии гарантий безопасности со стороны Киева. "Осуществление противоминных мероприятий вдоль линии соприкосновения возможно только при условии гарантий безопасности всем участникам процесса разминирования, а также гарантий того, что участок не будет заминирован вновь", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>