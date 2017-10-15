В МИД Сирии прокомментировали угрозы США по выходу из иранского соглашения

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Угроза США выйти из соглашения по иранской ядерной программе показала, что Вашингтону нельзя доверять, так как он не придерживается международных соглашений, передало сирийское агентство SANA заявление официального источника в МИД страны.

"Угроза американского руководства отменить ядерное соглашение с Ираном и наложить новые насильственные санкции показывает явным образом неуважение этой администрации к документам и соблюдению договоров и международных соглашений, а также показала невозможность доверять позициям, которые занимает эта администрация по международной безопасности и стабильности", — приводит агентство заявление.

В сирийском МИД отметили, что осуждают "враждебную политику США по отношению к интересам народов, которая вызывает напряжение в регионе и мире", и выразили солидарность с Тегераном и его правом "развивать свои технологические и научные возможности".

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна может выйти из ядерной сделки в случае, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.