В Киргизии зафиксировали попытку сорвать голосование через отключение света

БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. Энергетики Киргизии пресекли попытку нарушить энергоснабжение с целью сорвать голосование на ряде участков, заявил глава национального энергетического холдинга при правительстве Айбек Калиев в воскресенье во время брифинга республиканского штаба по выборам президента республики.
По данным Калиева, в день выборов на одной из подстанций в республике "был зафиксирован факт намеренного наброса линии с целью вывода из строя электроснабжения". "Мы написали по этому факту заявление в правоохранительные органы", — сказал он.
Также, как сообщает пресс-служба ЦИК Киргизии, в городе Токмак накануне выборов неизвестные попытались слить масло из электрических подстанций, которые питают 15 избирательных участков, с целью сорвать процесс голосования. Сотрудники ОВД предотвратили данное правонарушение.