В Киргизии зафиксировали попытку сорвать голосование через отключение света

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 15 окт – РИА Новости. Энергетики Киргизии пресекли попытку нарушить энергоснабжение с целью сорвать голосование на ряде участков, заявил глава национального энергетического холдинга при правительстве Айбек Калиев в воскресенье во время брифинга республиканского штаба по выборам президента республики.

Выборы нового президента Киргизии проходят в воскресенье 15 октября, на пост претендуют 11 кандидатов. Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года, и, согласно конституции он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборная гонка проходит в отсутствие явного фаворита.

По данным Калиева, в день выборов на одной из подстанций в республике "был зафиксирован факт намеренного наброса линии с целью вывода из строя электроснабжения". "Мы написали по этому факту заявление в правоохранительные органы", — сказал он.

"Всего произошло девять кратковременных отключений на участках, однако в течение нескольких минут электроснабжение было восстановлено", — добавил Калиев.

Также, как сообщает пресс-служба ЦИК Киргизии, в городе Токмак накануне выборов неизвестные попытались слить масло из электрических подстанций, которые питают 15 избирательных участков, с целью сорвать процесс голосования. Сотрудники ОВД предотвратили данное правонарушение.