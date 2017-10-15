Хватит и украинцев: Польша отказалась принимать беженцев по программе ЕС

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Варшава не станет принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство PAР со ссылкой на министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака.

"Мы не будем принимать беженцев, потому что мы уже приняли украинцев, которые сейчас находятся в Польше", — заявил Блащак, отметив, что важнейшей задачей для польского правительства является безопасность.

По мнению министра, переселение беженцев не станет эффективным механизмом, а только спровоцирует новые миграционные волны из Азии и Африки в Европу и "подвергнет риску Польшу и поляков".

В сентябре 2015 года ЕС на пике миграционного кризиса принял двухлетнюю программу расселения 160 тысяч нелегальных мигрантов из Италии и Греции по квотному принципу между остальными странами ЕС. На сегодняшний день Брюсселю удалось расселить менее 20% от общего числа беженцев.