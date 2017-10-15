Явка на выборах президента в Киргизии на составила 40,12%

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Явка на выборах президента в Киргизии на 17.00 по местному времени (14.00 мск) составила 40,12%, свидетельствуют данные ЦИК страны.
По данным ЦИК, наиболее высокая явка — 52,8% — в городе Ош, в столице активность избирателей на уровне 45%. Самая низкая явка в стране в Джалал-Абадской области — она составила 36,47%. В учреждениях при МИД КР за границей явка составила 18,27%, проголосовали 3394 человека.
Предвыборная гонка проходит при отсутствии явного фаворита, поэтому исход голосования сложно предсказать. На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов.
Впервые в истории выборы главы государства проходят с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. В момент окончания голосования урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги. Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения.