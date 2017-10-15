Посол Венесуэлы в России рассказал об условиях реструктуризации долга

C.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Договор о реструктуризации долга Венесуэлы, как ожидается, будет подписан через месяц, сообщил РИА Новости посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Как сказал ваш министр финансов (Антон) Силуанов, государства уже согласились о новых условиях этого долга. И мы ожидаем, что в течение следующих дней будет подписано новое соглашение между нашими странами", — сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, в какие даты примерно может произойти подписание соглашения, он ответил: "Более-менее приблизительно через один месяц может быть подписано".

В то же время он не раскрыл условия, на которых предполагается реструктуризация.

"Когда соглашение будет подписано, детали станут ясны", — добавил он.

РФ в 2011 году предоставила Венесуэле кредит в сумме до 4 миллиардов долларов для финансирования поставок российской промышленной продукции. В феврале 2014 года Венесуэла в связи с ухудшением финансово-экономического положения обратилась к России с просьбой продлить период использования кредита. Кабмин РФ в сентябре 2016 года одобрил перенос крайнего срока выплаты этого кредита.

Силуанов ранее говорил, что переговоры по реструктуризации кредита Венесуэле могут завершиться до конца текущего года.