В Таиланде россиянин утонул, купаясь в запрещенном месте

БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Сорокадвухлетний россиянин, плававший в море в районе пляжа Карон на острове Пхукет в зоне, обозначенной запрещающими купание красными флажками, был вытащен в воскресенье утром на берег без сознания другими туристами и позже скончался в больнице, сообщает интернет-версия Phuket Gazette.

По словам свидетелей и участников попытки спасения россиянина, он купался в районе, обозначенном красными запрещающими флажками, когда внезапно налетевшая двухметровая волна полностью его накрыла. Когда россиянин показался снова на поверхности воды, он не двигался, и те, кто находился на берегу, бросились его спасать. Приехавшие на место военнослужащие из дежурного подразделения военно-морских сил Таиланда попытались оказать первую помощь, однако он не пришел в сознание. В больнице, куда россиянин был доставлен с места происшествия, врачи констатировали его смерть, сообщает газета.

За последние два дня девять россиян оказывались в опасных ситуациях во время купания в зонах, обозначенных красными флажками – шесть в пятницу днем на том же пляже Карон, и затем еще трое в пятницу вечером в районе пляжа Най Тхон. Все они были спасены другими туристами или работниками сферы обслуживания пляжных зон, говорится в сообщении.