Источник в МИД Ирана опроверг закрытие границы с Иракским Курдистаном

Агитация за референдум о независимости Иракского Курдистана в Эрбиле. Архивное фото

Агитация за референдум о независимости Иракского Курдистана в Эрбиле. Архивное фото

ТЕГЕРАН, 15 окт — РИА Новости. Все пограничные переходы между Ираном и Иракским Курдистаном работают в обычном режиме, они не закрыты, сообщил РИА Новости источник в МИД Ирана.

Ранее в СМИ появились сообщения о закрытии сухопутной границы Ирана с Иракским Курдистаном.

"Сухопутные переходы с регионом Курдистан пока не закрывались, они работают в обычном режиме", — сообщил источник.

Иран ранее выступил против референдума о независимости Иракского Курдистана, прошедшего 25 сентября.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.