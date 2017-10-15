Меркель и Мэй договорились обсудить решение Трампа по Ирану

ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье в телефонной беседе условились обсудить решение президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном, сообщил представитель офиса премьера.

"Они договорились обсудить это на следующей неделе в Брюсселе на Европейском Совете", — сказал представитель премьера.

По словам представителя Даунинг-стрит, стороны подтвердили приверженность сделке.

"Также они согласились в том, что международное сообщество должно продолжать сотрудничество, чтобы ограничить действия Ирана по дестабилизации в регионе", — сообщил представитель премьера.

Также он отметил, что стороны обсудили необходимость в дальнейшем конструктивном прогрессе в вопросе Brexit.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.