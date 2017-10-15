Меркель и Мэй договорились обсудить решение Трампа по Ирану

ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье в телефонной беседе условились обсудить решение президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном, сообщил представитель офиса премьера.
По словам представителя Даунинг-стрит, стороны подтвердили приверженность сделке.
"Также они согласились в том, что международное сообщество должно продолжать сотрудничество, чтобы ограничить действия Ирана по дестабилизации в регионе", — сообщил представитель премьера.
Также он отметил, что стороны обсудили необходимость в дальнейшем конструктивном прогрессе в вопросе Brexit.
Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.