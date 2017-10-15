Президент Ирака ведет активные переговоры с властями курдской автономии

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

БАГДАД, 15 окт — РИА Новости. Президент Ирака Фуад Маасум ведет активные переговоры с властями курдской автономии и в воскресенье представит им предложения Багдада по выходу из кризиса, сообщил РИА Новости генсек курдских вооруженных формирований пешмерга Джаббар Явар.

По словам Явара, президент страны находится в курдской Сулеймании уже два дня, чтобы обсудить выход из кризиса, сложившегося в отношениях автономии и центра после референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября.

"Маасум прибыл в Сулейманию два дня назад и провел усиленные переговоры с членами партии Патриотического союза Курдистана и движения "Горран", и у него есть предложения по решению кризиса, которые он представит сегодня", — сообщил Явар, отметив, что Маасум передаст мнение правительства во главе с премьером Хайдером аль-Абади.

По словам Явара, никаких вооруженных столкновений с федеральными силами у курдов не происходило, и сообщения об этом в последнее время являются "преувеличениями в СМИ".

Как сообщил курдский телеканал Rudaw, в воскресенье Маасум встречается с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани и представителями ведущих курдских партий.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.