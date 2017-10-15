Нетаньяху назвал ЮНЕСКО платформой для антиизраильских решений

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ЮНЕСКО платформой для принятия "антиизраильских и антисемитских" решений, подтвердив намерение покинуть организацию вместе с США.

Вслед за американской администраций, объявившей об отказе от членства в ЮНЕСКО с 2019 года, Нетаньяху в четверг дал распоряжение МИД начать подготовку к выходу Израиля.

"ЮНЕСКО стала платформой для безумных антиизраильских и, по сути, антисемитских решений. Мы надеемся, что организация изменится, но ставки на это не делаем. Мое распоряжение о выходе из ЮНЕСКО остается в силе, и мы будем двигаться к его реализации", — сказал Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета.

У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан. В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права.