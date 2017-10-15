Саакашвили заявил, что его сторонника не пустили на Украину по решению СБУ

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его соратника Кобу Накопия не пустили на Украину по решению Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее бизнесмен и депутат грузинского парламента Коба Накопия заявил, что по прилету в аэропорт Борисполь пограничники вручили ему документ о запрете въезда на территорию Украины без объяснения причин.

"Выяснилось, что депутата Накопия не пускают по решению СБУ. С каких это пор депутат, который всегда рьяно выступал в поддержку Украины, превратился для СБУ в угрозу национальной безопасности страны, руководителям СБУ придётся объяснить на открытых судебных слушаниях сразу после смены власти на Украине", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в воскресенье.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на замглавы пограничной службы Украины Василия Серватюка сообщило, что ведомство запретило въезд в страну десяти гражданам Грузии, которые принимали участие в событиях на КПП "Шегини", где Саакашвили незаконно пересек государственную границу.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.