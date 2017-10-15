В ДНР заявили о переброске тяжелого вооружения ВСУ к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (161)

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения на мариупольском направлении 13 артустановок и танков, сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"По данным нашей разведки, противник продолжает перемещение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения сторон. Так, в течение суток, в район Гранитного было переброшено три единицы самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" калибром 122 миллиметра, две БМП-2 и 10 танков", — Басурин.

Также, по словам Басурина, силовики отбирают имущество у жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Так, в районе населенного пункта Горняк у местного фермера солдатами 128 отдельной горнопехотной бригады был изъят трактор Т-25А для проведения инженерных работ на позициях", — добавил Басурин.