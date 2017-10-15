ЦИК Киргизии рассказал об атмосфере на президентских выборах

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. ЦИК Киргизии оценивает атмосферу на проходящих в воскресенье президентских выборах как спокойную, грубых нарушений закона нет, заявила на пресс-конференции глава избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

"В целом выборы проходят в спокойной обстановке, грубых нарушений закона не зафиксировано, заявлений тоже. На отдельных участках участковые комиссии фиксируют факты, направляют их в правоохранительные органы", — заявила глава ЦИК.

По ее словам, большинство появившихся в СМИ сообщений о нарушениях на выборах не подтверждаются при проверке. При этом она рассказала, что в Бишкеке местные наблюдатели пожаловались на воспрепятствование их работе и незаконную агитацию, а в одном из районов была задержана гражданка, пытавшаяся вынести бюллетень с участка.

Касаясь сообщений о неисправностях автоматически считывающих урн (АСУ), Шайлдабекова заявила, что в большинстве случаев информация не подтверждается и для восстановления работы АСУ необходимо лишь "переключить кнопки".

"Есть ощущение, что кто-то нагнетает обстановку о якобы имеющих место нарушениях. Ситуация под контролем правоохранительных органов. Есть все возможности обеспечить общественный порядок на выборах", — отметила глава комиссии.

Всего на номер "горячей линии" ЦИК поступило 129 звонков, добавила Шайлдабекова.

На высший пост в Киргизии претендуют 11 кандидатов. Голосование проходит в воскресенье до 20.00 (17.00 мск). Всего в стране функционируют 2375 участков, 37 участков открыты при учреждениях МИД за пределами страны.