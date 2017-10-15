Польские власти спекулируют на гибели Качиньского, считает Клинцевич

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Польские власти спекулируют на гибели Леха Качиньского в угоду своим интересам, никакого отношения к авиакатастрофе эта дурно пахнущая политика не имеет, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Думаю, что это заявление министра обороны Польши следует рассматривать как своего рода довесок к недавнему прибытию в страну бронетанковой бригады США. Судя по всему, Антони Мачеревич полагает, что российско-польские отношения испорчены еще недостаточно", — сказал сенатор.
По его словам, речь уже далеко не в первый раз идет "о дурно пахнущей политике, которая абсолютно никакого отношения к гибели президента Польши не имеет".
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии. Она, по словам Мачеревича, установила, "что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил".