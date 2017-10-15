В ГД сочли странным заявление Польши о записи взрыва на Ту-154 Качиньского

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") считает странным, что после стольких лет в Польше заявляют об обнаружении записи момента взрыва в Ту-154, при крушении которого погиб президент республики Лех Качиньский.

Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич сообщил, что польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в 2010 году потерпевшего крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катынь, все они погибли.

"Я не верю, что прошло столько лет, а теперь кто-то что-то вдруг находит. Да? Я, конечно, считаю — странно", — заявил Чепа РИА Новости.

Парламентарий рассказал, что он имеет авиационное образование и сам участвовал в работе таких комиссий. "Если это данные с речевого (самописца — ред.), то момент касания самолета земли всегда будет сопровождаться взрывом, и речевой (самописец — ред.) запишет этот взрыв. Я просто не знаю, кто анализировал, как анализировали… Эту пленку, ее тоже дешифруют органы, специальные органы, которые этим занимаются, организации, не так просто это сделать", — пояснил Чепа.

"И когда непрофессионалы говорят, что "мы обнаружили" — кто обнаружил, что обнаружили, где обнаружили, как обнаружили? Пусть это расскажут нам подробнее", — заключил он.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии. Она, по словам Мачеревича, установила, "что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил".