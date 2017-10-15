ГКНБ Киргизии опроверг информацию о готовящихся провокациях

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии назвал "не имеющими под собой никакой почвы" слова оппозиционного кандидата в президенты экс-премьера страны Омурбека Бабанова о готовящихся провокациях со стороны властей в день выборов.

Оппозиционер выступил с обвинениями в адрес властей после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время голосования на участке в Бишкеке рассказал, что изменил мнение о Бабанове из-за представленной ему сотрудниками силовых ведомств информации о "подготовке к беспорядкам". По словам главы республики, он "понял, откуда финансирование", а силовики "еще в 2011 году мне говорили, что его (Бабанова — ред.) место в тюрьме".

В свою очередь Бабанов объявил о том, "со стороны власти готовится провокация". "Я и моя команда не будут участвовать ни в каких провокациях", — заявил кандидат журналистам.

Бабанов признался, что его "сильно беспокоит" информация о том, что "идет раздача оружия", о чем он сам якобы узнал из слов президента.

"ГКНБ КР в связи с этим заявлением считает необходимым отметить, что высказывания Бабанова ничтожны и не имеют под собой никакой почвы. Предлагаем гражданину Бабанову предоставить общественности информацию, на которой основывались его публичные заявления. В случае отсутствия таковых, будем считать, что кандидат в президенты ввел общественность в заблуждение", — говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

Выборы нового президента Киргизии проходят в воскресенье, 15 октября. На главный пост страны претендуют 11 кандидатов. Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.

Утром в воскресенье госкомитет нацбезопасности страны сообщил, что задержала группу, представители которой готовили вооруженные беспорядки в Киргизии по итогам выборов и "в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов" республики.

Неделю назад в Бишкеке был задержан лидер политической партии "Кыргызстан", депутат парламента страны Канатбек Исаев, а также член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков, которых спецслужбы обвинили в подготовке насильственного захвата власти в случае проигрыша на выборах Бабанова.

Выборная гонка проходит в отсутствие явного фаворита, поэтому исход голосования не может предсказать никто. Два основных прецедента на главный пост страны — экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), которого называют преемником Атамбаева, и экс-премьер Омурбек Бабанов, представляющий оппозиционную фракцию парламента — имеют приблизительно одинаковую поддержку населения страны.